12 апреля в "Арене Рига" с большим концертом выступила легендарная рок-группа Nazareth.

Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Шотландская группа Nazareth была основана в 1969 году гитаристом Мэнни Чарлтоном, вокалистом Дэном Маккаферти, бас-гитаристом Питом Агню и барабанщиком Даррелом Свитом. С тех времен состав музыкального коллектива несколько изменился.

Первые альбомы группы, композиции с которых Nazareth играли на танцплощадках родного городка Данфермлин, представляли собой "эклектичную смесь рока, кантри и элементов шотландской музыки".

Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Под руководством нового продюсера Роджера Гловера (из группы Deep Purple) в их творчестве в 70-е годы стали преобладать хард- роковые мотивы. Альбомы Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975), Close Enough For Rock n roll (1976) считаются шедеврами хард-рока.

Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Музыканты также добились удивительной гармонии в синтезе хард-рока и кантри-баллад. Вышли альбомы Sound Elixir (1983), The Catch (1984), Snakes n ladders (1989), No Jive (1991).

Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Концерт Nazareth в Риге пройшел в рамках европейского тура. Группа исполнила такие работы, как Love Hurts, Dream On, This Flight Tonight и многие друге популярные песни.

Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Напомним, в ноябре 2022 году ушел из жизни основатель и вокалист Nazareth Дэн Маккаферти. C 2015 года на вокале Карл Сентанс.

Карл Сентанс. Nazareth в Риге (Арена Рига, 12.04.2023) Фото: Jevgeny Luhnev/ пресс-фото

Галерея: Nazareth в Риге