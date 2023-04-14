Минздрав планирует отменить требование масок в медучреждениях

Минздрав отмечает, что в последнее время не было вспышек Covid-19 с большим количеством заболевших, и в большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, а в больницы поступает все меньше пациентов с основным диагнозом Covid-19. Поэтому Covid-19 уже не представляет такого высокого риска для системы здравоохранения, как раньше, и сопоставим с другими циркулирующими респираторными инфекциями, такими как сезонный грипп.

В свете опыта других стран ЕС по отмене использования масок, а также прогнозируемого дальнейшего снижения рисков Covid-19 предлагается отменить использование масок в медицинских учреждениях и учреждениях долгосрочного социального ухода. В настоящее время нормативные акты требуют, чтобы и персонал, и пациенты были в масках при получении медицинских услуг, а для получения услуг социального ухода необходимо предъявить также сертификат вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на Covid-19.

В то же время за медицинскими учреждениями будет оставлено право самим решать, использовать маски или нет, например, в случае вспышки заболевания в конкретном учреждении. Председатель правления Veselības centru apvienība и Centrālā laboratorija Стелла Лапиня сказала газете Diena, что поддерживает отмену масок. В последние месяцы она посетила коллег в медицинских учреждениях нескольких европейских странах, и там больше не требуется надевать маски.

Лапиня считает, что маски можно использовать по усмотрению конкретного врача или в случаях, когда у пациента острое респираторное заболевание, но сохранять это требование во всех медицинских учреждениях нецелесообразно.