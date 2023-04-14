Видео ⟩ В Иманте жена запретила пьяному мужу сесть за руль. Тот решил разбить семейное авто

Пьяный мужчина примерно 40 лет ночью хотел сесть за руль Volkswagen Golf. Его жена спрятала ключи от машины, поэтому мужчина разозлился и задался целью повредить автомобиль. Крупной палкой он стал бить по машине и разбил стекла, из-за чего также порезал себе руки.

"Я сама не видела, мне рассказал сын. Страшные дела, бил по бамперу и окнам", - рассказывает соседка по имени Элита. Некоторые соседи рассказали, что также слышали крики женщины, когда она пыталась остановить своего партнера. Избиение Volkswagen Golf потребовало от мужчины много сил. "Сел, отдохнул, потому что там много силы нужно... (...) Был сплошной цирк. Он был пьян или под наркотиками", - добавила Элита.

Жильцы многоквартирного дома вызвали полицию. Правоохранители прибыли по указанному адресу на проспекте Курземес и доставили мужчину в отделение полиции.

Юридически машина принадлежит отцу жены задержанного. Полиция начала ведомственное расследование. Если тесть обратится в полицию с заявлением о порче имущества, то ведомственная проверка, скорее всего, перерастет в административный процесс.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)