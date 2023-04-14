Председатель Rīgas namu apsaimniekotājs осужден на 4,5 года

Бизнесмен, по версии KNAB, указал Коссовичу, какие условия регламента концессионного конкурса будут выгодны Rīgas namu apsaimniekotājs.

Коссович признался журналистам, что сам сообщил KNAB о предложении взятки. Депутат заявил, что всю свою недолгую политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.

​Как сообщалось, весной 2021 года Rīgas namu apsaimniekotājs в качестве эксперимента предложил взять в свое управление несколько домов RNP. Компания выбрала 60 домов с хорошими накоплениями.

По информации Firmas.lv, Трубко является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs с весны 2018 года. Он также указан как бенефициарный или промежуточный владелец компании. Другой совладелицей компании является Таиса Штале. В 2021 году оборот компании составил 2,9 миллиона евро, а прибыль - 115 062 евро.

Информация на сайте KNAB показывает, что Трубко в период с 2002 по 2013 год поддержал две партии, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Бизнесмен жертвовал Партии реформ (Партия реформ Затлерса) и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.