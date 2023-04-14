Суд по экономическим делам (ELT) признал виновным председателя правления AS Rīgas namu apsiamniekotājs Игоря Трубко в предложении взятки в размере 2,1 млн евро главе фракции "За!/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньшу Коссовичу и приговорил его к тюремному заключению сроком 4 года и 6 месяцев.
Председатель Rīgas namu apsaimniekotājs осужден на 4,5 года
Суд первой инстанции также запретил Трубко заниматься любой коммерческой деятельностью в течение пяти лет и наложил штраф на Rīgas namu apsaimniekotājs в размере 200 минимальных заработных плат, или 124 000 евро.
В суде подчеркивают, что в ходе рассмотрения дела у суда не возникло сомнений в виновности Трубко и приговор суда более суров, чем требовала прокурор. Суд подчеркнул, что дело Трубко - одно из самых громких коррупционных дел, поэтому столь суровый приговор послужит сигналом для других должностных лиц.
Приговор суда может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Прокуратура просила приговорить бизнесмена Трубко к трем годам лишения свободы и к четырем годам запрета на занятие любой коммерческой деятельностью. Также прокурор потребовала назначить Rīgas namu apsaimniekotājs штраф в размере 200 минимальных заработных плат.
Согласно ранее опубликованному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сообщению для прессы, взятка была предложена, чтобы компания, которую представляет бизнесмен, выиграла концессионный конкурс и получила в управление часть домов, находящихся в управлении муниципального SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP).
Бизнесмен, по версии KNAB, указал Коссовичу, какие условия регламента концессионного конкурса будут выгодны Rīgas namu apsaimniekotājs.
Коссович признался журналистам, что сам сообщил KNAB о предложении взятки. Депутат заявил, что всю свою недолгую политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.
Как сообщалось, весной 2021 года Rīgas namu apsaimniekotājs в качестве эксперимента предложил взять в свое управление несколько домов RNP. Компания выбрала 60 домов с хорошими накоплениями.
По информации Firmas.lv, Трубко является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs с весны 2018 года. Он также указан как бенефициарный или промежуточный владелец компании. Другой совладелицей компании является Таиса Штале. В 2021 году оборот компании составил 2,9 миллиона евро, а прибыль - 115 062 евро.
Информация на сайте KNAB показывает, что Трубко в период с 2002 по 2013 год поддержал две партии, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Бизнесмен жертвовал Партии реформ (Партия реформ Затлерса) и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.
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