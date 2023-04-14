Впервые на Рижской неделе моды - показ-коллаборация латвийских дизайнеров

"Универмаг Stockmann предлагает своим покупателям искусно отобранные и экологичные модные изделия, вдохновленные скандинавским дизайном, что позволяет создавать уникальный стиль без ограничений. Этот подход мы также отразим в показе, продемонстрировав жемчужины латвийских дизайнеров наряду с актуальными мировыми модными тенденциями", - рассказывает Даце Гольдмане, директор универмага Stockmann, о предстоящем участии в RIGA FASHION WEEK.

Для показа объединились модельеры брендов со схожими ценностями и векторами развития, основанные на осознанном мышлении и ответственном потреблении. Следует отметить, что в рамках текущей Рижской недели моды особая роль отводится влиянию текстильной промышленности на окружающую среду. Мероприятие открывается международным семинаром, посвященным устойчивой моде.

"Коллаборации в индустрии моды - популярный формат сотрудничества, к которому стремятся мастодонты индустрии - от люксовых брендов до создателей продуктов масс-маркета. Наглядный пример того, что агрессивная конкуренция - это отголосок прошлого, в свою очередь синергия и обоюдная поддержка - залог успешного и долгосрочного бизнеса", - комментирует президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Философия марки Nolo - "покупай меньше, но качественнее". Дизайнер бренда Виктория Йониене отмечает, что их гордость - это производство, оснащенное энергосберегающим оборудованием, на котором трудятся свыше 20 высококвалифицированных швей. Бренд Anna Led аналогично стремится к устойчивому развитию, начиная с производственного процесса и заканчивая использованием натуральных материалов и методов ручной работы. Дизайн марки Unattached посвящен "смелым офисным принцессам", а производственный цикл коллекций соответствует принципам sustainability. Cinnamon Concept - трикотажный бренд с философией устойчивого развития. "Мы работаем с небольшой местной фабрикой - одной из старейших в регионе, где навыки и знания, накопленные за десятилетия, теперь применяются для создания современной одежды из высококачественных материалов", - делится дизайнер марки Антра Ханна Элерта.

В этом сезоне 36-я Рижская неделя моды пройдет с 18 по 21 апреля. Генеральный партнер RFW - универмаг Stockmann.