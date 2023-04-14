После отказа во въезде пенсионер из РФ решил подкупить латвийских пограничников

При пограничном контроле лиц, пересекающих государственную границу, сотрудники погранконтроля отказали во въезде в Латвию гражданину России 1944 года рождения.

При оформлении отказа во въезде мужчина снова подошел к пограничникам и вместе с ранее выданным отказом во въезде дал купюру в 200 евро, предназначенную в качестве взятки, чтобы работники погранслужбы изменили первоначальное решение и разрешили ему въезд в Латвию.

За попытку дать взятку в отношении россиянина возбуждено уголовное дело, лицо помещено под стражу в место временного содержания в Резекненском отделении Государственной полиции.