Россиянин пытался незаконно ввести в Латвию 63 тыс. евро: не помогла даже изобретательность

Незадекларированные деньги были спрятаны в сумке, обнаружить их помогла собака таможенной службы.

В понедельник, 10 апреля, в пункт таможенного контроля Патерниеки из Беларуси въехал автомобиль, которым управлял гражданин России. Контроль над транспортным средством осуществлял кинолог со служебной собакой, обученной поиску денег. В это время водитель транспортного средства сообщил, что они с пассажиром перевозили менее 10 000 долларов США каждый. Деньги, по его словам, находились в багажном отделении.

Когда служебная собака отреагировала на сумку, стоящую рядом с сиденьем, как на возможное место, где могли быть спрятаны деньги, водитель вспомнил, что там тоже были наличные. Когда его спросили о конкретной сумме, человек признался, что в сумке было еще 45 000 долларов. В результате проверки было установлено, что деньги были спрятаны - зашиты в лямки рюкзака.

Во время подсчета наличности сотрудники таможни обнаружили, что человек перевозил через границу доллары США, евро и российские рубли на общую сумму 62 866 евро.