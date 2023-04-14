Россиянин пытался незаконно ввести в Латвию 63 тыс. евро: не помогла даже изобретательность

При проведении контрольных мероприятий на латвийско-белорусской границе сотрудники таможенного департамента Службы госдоходов (СГД) предотвратили попытку лиц, пересекающих границу, провезти без декларирования наличные деньги в размере 62 866 евро, сообщили представители СГД.
Незадекларированные деньги были спрятаны в сумке, обнаружить их помогла собака таможенной службы.
В понедельник, 10 апреля, в пункт таможенного контроля Патерниеки из Беларуси въехал автомобиль, которым управлял гражданин России. Контроль над транспортным средством осуществлял кинолог со служебной собакой, обученной поиску денег. В это время водитель транспортного средства сообщил, что они с пассажиром перевозили менее 10 000 долларов США каждый. Деньги, по его словам, находились в багажном отделении.
Когда служебная собака отреагировала на сумку, стоящую рядом с сиденьем, как на возможное место, где могли быть спрятаны деньги, водитель вспомнил, что там тоже были наличные. Когда его спросили о конкретной сумме, человек признался, что в сумке было еще 45 000 долларов. В результате проверки было установлено, что деньги были спрятаны - зашиты в лямки рюкзака.
Во время подсчета наличности сотрудники таможни обнаружили, что человек перевозил через границу доллары США, евро и российские рубли на общую сумму 62 866 евро.
10 апреля этого года департамент налоговой и таможенной полиции СГД возбудил уголовное дело за недекларирование крупной суммы наличных денег, ввезенных или вывезенных из Латвии при пересечении внешней границы страны. 12 апреля уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного процесса.
СГД напоминает, что при пересечении границы Латвии (как при въезде, так и при выезде) в местах, где она также является внешней границей Европейского союза, любое лицо обязано задекларировать наличные деньги, превышающие в сумме 10 000 евро. Физическое лицо должно заполнить форму декларации, подтвердив подписью достоверность указанных в ней сведений, и представить ее должностному лицу таможенного органа при пересечении внешней границы страны.
Кроме того, СГД напоминает, что в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзом в отношении России и Беларуси, в указанные страны запрещен вывоз банкнот, номинированных в официальной валюте любого государства-члена Евросоюза. Запрет не распространяется, если наличные деньги вывозятся в разумных пределах только для нужд путешествий или дипломатических нужд. Запрещается вывоз банкнот официальных валют государств-членов Европейского союза для использования в коммерческих целях или для передачи другим лицам.
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