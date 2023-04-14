"Алла будет петь": Кристина Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку своей матери

В честь дня рождения мамы ее старшая дочь Кристина Орбакайте выпустила песню под названием "Алла будет петь".

"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала дочь Примадонны.

В песне есть такие слова:

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь.

Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь.

Пули будут в душу лететь, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.

В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.