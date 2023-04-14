Пт, 14.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

"Алла будет петь": Кристина Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку своей матери

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте Фото: https://www.instagram.com/spletni_ru_/

15 апреля певица Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения. 

В честь дня рождения мамы ее старшая дочь Кристина Орбакайте выпустила песню под названием "Алла будет петь".

"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала дочь Примадонны.

В песне есть такие слова:

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь.

Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь.

Пули будут в душу лететь, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь.

Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь".

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее. 

В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх