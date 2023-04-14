"Алла будет петь": Кристина Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку своей матери

15 апреля певица Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения.
В честь дня рождения мамы ее старшая дочь Кристина Орбакайте выпустила песню под названием "Алла будет петь".
"Алла будет петь" - это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!" - написала дочь Примадонны.
В песне есть такие слова:
"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь.
Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь.
Пули будут в душу лететь, Алла будет петь.
Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь.
Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь".
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на данный момент проживают в Израиле. В сентябре Галкина, который публично выступал против российского вторжения в Украину, Минюст РФ объявил "иноагентом". В ответ певица попросила министерство включить в реестр "иноагентов" и ее.
В апреле 2023 года активист Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Певица донос активиста никак не комментировала.
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