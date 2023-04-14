Женщина в туалете ресторана оставила сумку с деньгами. Ее украл сотрудник заведения

Прибывшие на место, полицейские выяснили, что эти деньги, возможно, украл мужчина, который работает в этом учреждении. Закончив свою смену, он направился в туалет, где увидел сумку. Осмотрев содержимое сумки, он увидел в нем деньги, вынул их и ушел, а сумку оставил в туалете. Вскоре после произошедшего хозяйка сумки, оставившая ее в туалете, констатировала исчезновение денег и сообщила об этом работникам учреждения, которые передали информацию полиции.

При осмотре записей видеонаблюдения работники учреждения стали подозревать, что преступление, скорее всего, совершил упомянутый мужчина. С ним связался сотрудник учреждения, который попросил его вернуться на работу, что он и сделал. Когда он вернулся, его ждали полицейские, которые задержали его и доставили в полицейский участок для дальнейших процессуальных действий.

Задержанный мужчина успел проиграть в игровом зале около 600 евро.

Потенциально виновный мужчина родился в 1977 году и уже находился в поле зрения полиции.

В связи с произошедшим в Земгальском участке Госполиции начат уголовный процесс по части первой статьи 175-й Уголовного закона - за кражу. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет или кратковременным лишением свободы, или надзором, или принудительными работами, или штрафом.

К задержанному мужчине применена не связанная с лишением свободы мера пресечения.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.