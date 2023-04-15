Новаторский способ мытья сиденья унитаза вызвал бурю в соцсетях

Это звучит так же страшно, как и выглядит: в мире есть по крайней мере один человек, который моет сиденье своего унитаза в посудомоечной машине. Вы можете посмотреть видео в TikTok. Неудивительно, что это вызвало бурю в социальных сетях.
В начале видеоролика мужчина как бы демонстрирует, как легко снять эту часть унитаза. Очевидно, что гораздо удобнее снять крышку, чтобы ее можно было как следует промыть.
Однако неожиданным является продолжение видео, в котором мужчина кладет сиденье унитаза в посудомоечную машину, в которой уже находятся несколько тарелок и чашек.
@alisonkoroly He’s living in the year 3000 🤯 #lifehack #viralreels #viralreel #comedy #newtricks #funnyvideos #lifehacks ♬ original sound - alisonkoroly
Судя по комментариям, даже бывалым и опытным пользователям TikTok кажется безумием мыть элемент унитаза в посудомоечной машине.
"Я никогда не куплю б/у посудомоечную машину", - написал один из пользователей TikTok.
"Теперь я не смогу есть у людей, у которых дома есть посудомоечная машина", - заключил другой комментатор.
"Да, и я мою столовые приборы в туалете", - пошутила одна женщина.
Автор видео, жена изобретателя странного способа мытья сиденья унитаза, прокомментировала, что этот человек живет в 3000 году, одним словом, в будущем. Да, может быть, мы все застряли в прошлом, но вопрос в том, нужно ли кому-нибудь такое будущее?
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