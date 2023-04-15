Кремлевские пропагандисты исказили смысл фильма, который снимают в Латвии

Кремлевские пропагандисты использовали рабочие материалы из украинского фильма, который снимается в Латвии, а также фрагменты из новостного сюжета Латвийского телевидения для клеветы на украинскую армию. Об этом сообщает Латвийское телевидение.
Идея фильма "Надежда" принадлежит режиссеру и оператору Артему Кочаряну. Сам фильм снимается в Латвии.
Отрывки из съемок фильма были опубликованы в социальных сетях и на телевидении.
Российские пропагандисты использовали их, чтобы исказить информацию и представить, что украинская армия проигрывает в Бахмуте. Поэтому снимают мотивационный ролик для своих солдат, как они занимают дом и идут вперед.
Искаженная информация была опубликована в социальных сетях Twitter и Telegram, ее перепечатали в социальных сетях, а также на российских пропагандистских каналах.
Планируется, что фильм выйдет этим летом. Картину планируют показать в Украине и Латвии.
Смотрите больше в сюжете Латвийского телевидения.
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