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Кремлевские пропагандисты исказили смысл фильма, который снимают в Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

Кремлевские пропагандисты использовали рабочие материалы из украинского фильма, который снимается в Латвии, а также фрагменты из новостного сюжета Латвийского телевидения для клеветы на украинскую армию. Об этом сообщает Латвийское телевидение.

Идея фильма "Надежда" принадлежит режиссеру и оператору Артему Кочаряну. Сам фильм снимается в Латвии.

Отрывки из съемок фильма были опубликованы в социальных сетях и на телевидении.

Российские пропагандисты использовали их, чтобы исказить информацию и представить, что украинская армия проигрывает в Бахмуте. Поэтому снимают мотивационный ролик для своих солдат, как они занимают дом и идут вперед.

Искаженная информация была опубликована в социальных сетях Twitter и Telegram, ее перепечатали в социальных сетях, а также на российских пропагандистских каналах.

Планируется, что фильм выйдет этим летом. Картину планируют показать в Украине и Латвии.

Смотрите больше в сюжете Латвийского телевидения.

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