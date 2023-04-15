Кремлевские пропагандисты исказили смысл фильма, который снимают в Латвии

Идея фильма "Надежда" принадлежит режиссеру и оператору Артему Кочаряну. Сам фильм снимается в Латвии.

Отрывки из съемок фильма были опубликованы в социальных сетях и на телевидении.

Российские пропагандисты использовали их, чтобы исказить информацию и представить, что украинская армия проигрывает в Бахмуте. Поэтому снимают мотивационный ролик для своих солдат, как они занимают дом и идут вперед.

Искаженная информация была опубликована в социальных сетях Twitter и Telegram, ее перепечатали в социальных сетях, а также на российских пропагандистских каналах.

Планируется, что фильм выйдет этим летом. Картину планируют показать в Украине и Латвии.

Смотрите больше в сюжете Латвийского телевидения.