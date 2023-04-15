Полиция проведет масштабный рейд: будут ловить нарушителей скорости

В странах Евросоюза, в том числе и в Латвии, 21 апреля пройдет 24-часовой марафон контроля скорости, сообщает Государственная полиция.
Вот уже несколько лет европейская сеть дорожной полиции (Roadpol) весной обращает внимание на опасность превышения скорости как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.
Во время недели контроля ограничения скорости Государственная полиция на всей территории Латвии будет усиленно заботиться о безопасности дорожного движения и следить, чтобы участники дорожного движения соблюдали скоростной режим.
В свою очередь 24-часовой марафон контроля скорости начнется в пятницу, 21 апреля, уже с полуночи.
В прошлом году полиция в целом констатировала в Латвии 63 313 нарушителей скорости. В свою очередь при помощи передвижных фоторадаров было констатировано 72 974 нарушения, а при помощи стационарных фоторадаров - 256 096.
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