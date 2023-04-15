Полиция проведет масштабный рейд: будут ловить нарушителей скорости

Вот уже несколько лет европейская сеть дорожной полиции (Roadpol) весной обращает внимание на опасность превышения скорости как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

Во время недели контроля ограничения скорости Государственная полиция на всей территории Латвии будет усиленно заботиться о безопасности дорожного движения и следить, чтобы участники дорожного движения соблюдали скоростной режим.

В свою очередь 24-часовой марафон контроля скорости начнется в пятницу, 21 апреля, уже с полуночи.

В прошлом году полиция в целом констатировала в Латвии 63 313 нарушителей скорости. В свою очередь при помощи передвижных фоторадаров было констатировано 72 974 нарушения, а при помощи стационарных фоторадаров - 256 096.