Гиргенсонс тоже не поможет сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира

Ещё в пятницу Гиргенсонс провёл последний матч регулярного чемпионата НХЛ в рядах клуба "Баффало Сэйбрз" и помог команде завершить сезон победой над "Коламбус Блю Джекетс" (5:3)

Калвитис указал, что Гиргенсонс после завершения сезона НХЛ хотел бы залечить травмы, поэтому в этом году на помощь сборной не придёт.

В этом сезоне Гиргенсонс в рядах "Сейбрз" провёл 80 матчей, в которых забросил десять шайб и отдал восепмь результативных передач. 29-летний латвийский форвард ранее в рядах сборной Латвии принял участие в четырёх чемпионатах мира, набрав в 25 играх шесть (5+1) очков.

Напомним, ранее Калвитис в разговоре с TVNET подтвердил, что на предстоящем чемпионате мира не сыграет вратарь Элвис Мерзликин, выступающий за "Коламбус".