Видео ⟩ Воры украли детскую коляску из автомобиля на Тейке

Под покровом ночи в микрорайоне Тейка в Риге двое воров вытащили из машины детскую коляску. Преступление засняли видеокамеры, сообщает программа TV3 Degpunktā.
На видео видно, как двое преступников обходят машины и проверяют, не оставлена ли какая-либо из дверей открытой.
Женщина, из машины которой украли детскую коляску, признается, что, возможно, она забыла запереть машину или неплотно закрыла крышку багажника. Женщина говорит, что другие вещи, которые были в машине и были даже более ценными, чем коляска, остались нетронутыми.
Еще из одной машины украли солнцезащитные очки, хотя в ней тоже находилась детская коляска.
Полиция ведет расследование, а семья ограбленной женщины усердно изучает сайты, торгующие детскими вещами и различными аксессуарами. Пока поиск не дал результатов.
Программа Degpunktā указывает, что эти двое грабителей, вероятно, те самые, которые в ночь на воскресенье сорвали камеру видеонаблюдения со здания на улице Бривибас в Риге.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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