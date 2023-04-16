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Видео ⟩ Воры украли детскую коляску из автомобиля на Тейке

rus.tvnet.lv
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Автомобильный вор
Автомобильный вор Фото: Fractal Pictures/Shutterstock

Под покровом ночи в микрорайоне Тейка в Риге двое воров вытащили из машины детскую коляску. Преступление засняли видеокамеры, сообщает программа TV3 Degpunktā.

На видео видно, как двое преступников обходят машины и проверяют, не оставлена ​​ли какая-либо из дверей открытой.

Женщина, из машины которой украли детскую коляску, признается, что, возможно, она забыла запереть машину или неплотно закрыла крышку багажника. Женщина говорит, что другие вещи, которые были в машине и были даже более ценными, чем коляска, остались нетронутыми.

Еще из одной машины украли солнцезащитные очки, хотя в ней тоже находилась детская коляска.

Полиция ведет расследование, а семья ограбленной женщины усердно изучает сайты, торгующие детскими вещами и различными аксессуарами. Пока поиск не дал результатов.

Программа Degpunktā указывает, что эти двое грабителей, вероятно, те самые, которые в ночь на воскресенье сорвали камеру видеонаблюдения со здания на улице Бривибас в Риге.

Видео:  Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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