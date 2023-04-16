SAB: Слова Беларуси о "шпионах" из Латвии - очередная операция влияния

В начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) сообщил о задержании граждан Польши и стран Балтии, подозреваемых в шпионаже. По мнению SAB, заявление охватывает более продолжительный период времени и связано с предыдущими задержаниями граждан стран ЕС.

В прошлом году в Беларуси были задержаны несколько граждан Латвии, в том числе один человек, обвиненный в шпионаже.

Как говорится в отчете SAB, в целом 2022 год подтвердил, что Беларусь стала еще одной страной, открыто агрессивной по отношению к Западу, а Россия усилила свое многолетнее влияние и присутствие в Белоруссии.

Следовательно, со стороны Беларуси ожидаются различные операции влияния. Одна из них - направлять нелегальных мигрантов к белорусско-латвийской границе.

Также SAB повторно заявляет, что граждане Латвии должны особенно обдумывать любую поездку в Беларусь или Россию в текущей ситуации, принимая во внимание риски задержания и использования в операциях влияния этих стран.