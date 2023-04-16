Видео ⟩ RNP отказывается компенсировать повреждения автомобиля. Почему?

22 декабря прошлого года Петерис обнаружил, что лобовое стекло его автомобиля, который был припаркован на улице, разбито.

"Я видел, как летят большие куски льда и понял, что падающий с крыши лед разбил мне лобовое стекло. Я позвонил в полицию. Сначала я подумал, что все будет относительно просто, потому что вина управляющей компании здесь очевидна", - рассказал он.

Мужчина обратился в Rīgas namu pārvaldnieks с просьбой возместить ущерб в размере 150 евро, а также приложил квитанцию ​​о замене лобового стекла, в том числе указав, что для осмотра места была вызвана полиция.

19 января 2023 года управляющая компания ответила: "Мы пришли к выводу, что в конкретном случае не было выявлено противоправных действий, т.е. того, что мы сделали вопреки требованиям закона.

Также обращаем Ваше внимание на то, что из приложенного к Вашему заявлению чека нельзя сделать вывод о том, что замена стекла производилась непосредственно на автомобиле VW Bora. Принимая во внимание изложенное, у нас нет оснований возмещать Вам убытки, указанные в заявлении, в размере 150 евро."

Во втором ответе Rīgas namu pārvaldnieks по сути написал то же самое и снова отказался компенсировать ущерб. Напомним, что была вызвана полиция, которая зафиксировала все данные.

Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)