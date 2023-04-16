Видео ⟩ RNP отказывается компенсировать повреждения автомобиля. Почему?

Зимой, на улице Валгума в Риге лед, упавший с неочищенной крыши дома, попал на лобовое стекло автомобиля. Rīgas namu pārvaldnieks отказывается выплачивать компенсацию, а также не возмещает причиненный ущерб в размере 150 евро, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
22 декабря прошлого года Петерис обнаружил, что лобовое стекло его автомобиля, который был припаркован на улице, разбито.
"Я видел, как летят большие куски льда и понял, что падающий с крыши лед разбил мне лобовое стекло. Я позвонил в полицию. Сначала я подумал, что все будет относительно просто, потому что вина управляющей компании здесь очевидна", - рассказал он.
Мужчина обратился в Rīgas namu pārvaldnieks с просьбой возместить ущерб в размере 150 евро, а также приложил квитанцию о замене лобового стекла, в том числе указав, что для осмотра места была вызвана полиция.
19 января 2023 года управляющая компания ответила: "Мы пришли к выводу, что в конкретном случае не было выявлено противоправных действий, т.е. того, что мы сделали вопреки требованиям закона.
Также обращаем Ваше внимание на то, что из приложенного к Вашему заявлению чека нельзя сделать вывод о том, что замена стекла производилась непосредственно на автомобиле VW Bora. Принимая во внимание изложенное, у нас нет оснований возмещать Вам убытки, указанные в заявлении, в размере 150 евро."
Во втором ответе Rīgas namu pārvaldnieks по сути написал то же самое и снова отказался компенсировать ущерб. Напомним, что была вызвана полиция, которая зафиксировала все данные.
Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)
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