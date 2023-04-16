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Фото ⟩ Латвийская армия получила третий вертолет Black Hawk

rus.tvnet.lv
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Вертолет Black Hawk
Вертолет Black Hawk Фото: Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija/Latvijas Armija

Самолет США С17 доставил на авиабазу ВВС Латвии третий из четырех заказанных Латвией вертолетов UH-60M Black Hawk.

Вертолеты Black Hawk усилят боевые возможности ВВС, а также смогут использоваться в спасательных операциях, сообщает латвийская армия.

Общая стоимость четырех вертолетов составляет примерно 175 миллионов евро.

Еще до получения вертолета пилоты прошли обучение в США. Теперь обучение будет продолжаться в Латвии еще около года, чтобы пилоты латвийских ВВС получили необходимое количество летных часов и навыки их эксплуатации в латвийских условиях. Будет обучено 12 экипажей по 3 человека в каждом.

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