Фото ⟩ Латвийская армия получила третий вертолет Black Hawk

Самолет США С17 доставил на авиабазу ВВС Латвии третий из четырех заказанных Латвией вертолетов UH-60M Black Hawk.
Вертолеты Black Hawk усилят боевые возможности ВВС, а также смогут использоваться в спасательных операциях, сообщает латвийская армия.
Общая стоимость четырех вертолетов составляет примерно 175 миллионов евро.
Еще до получения вертолета пилоты прошли обучение в США. Теперь обучение будет продолжаться в Латвии еще около года, чтобы пилоты латвийских ВВС получили необходимое количество летных часов и навыки их эксплуатации в латвийских условиях. Будет обучено 12 экипажей по 3 человека в каждом.
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