Фото ⟩ Латвийская армия получила третий вертолет Black Hawk

Еще до получения вертолета пилоты прошли обучение в США. Теперь обучение будет продолжаться в Латвии еще около года, чтобы пилоты латвийских ВВС получили необходимое количество летных часов и навыки их эксплуатации в латвийских условиях. Будет обучено 12 экипажей по 3 человека в каждом.