В Славянске завершены спасательные работы после обстрела. Погибли 15 человек

В Славянске Донецкой области завершили поисково-спасательные работы на месте пятиэтажного жилого дома, разрушенного в результате российского обстрела 14 апреля, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, пишет "Медуза".
Из-под завалов дома вытащили 15 человек. Пять из них, в том числе 14-летняя девочка, выжили. Еще 10 человек погибли, среди них - двухлетний ребенок.
Всего в результате обстрела Славянска погибли 15 человек, еще 24 получили ранения.
Уже сообщалось, что российские войска обстреляли Славянск 14 апреля. Как утверждал ранее Кириленко, по разным районам города было выпущено семь ракет С-300.
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