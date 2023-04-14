По меньшей мере 11 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли в результате обстрела города Славянск в Донецкой области Украины 14 апреля, сообщили украинские власти. Под удар попал пятиэтажный жилой дом, сообщает Русская служба ВВС.
Ракетный удар РФ по Славянску: число погибших выросло до 11 человек, среди них - ребенок
Накануне поступила информация о шести погибших и 18 пострадавших.
По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, около 16:00 российские войска нанесли удар по разным районам расположенного относительно недалеко от линии фронта города семью ракетами С-300. Он добавил, что одновременно армия РФ нанесла удар по городам Краматорск и Константиновка.
В ударе были использованы ракеты S-300.
Украинская полиция пишет, что в результате обстрела были повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля. Самые большие разрушения - в одном из пятиэтажных жилых домов.
"В результате удара в одной из пятиэтажек обрушились два верхних этажа. Сейчас идет разбор завалов. По информации полиции, там могут быть люди. В доме напротив возник пожар", - было сказано в сообщении полиции.
Из-под завалов дома достали ребенка, он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи, заявила советник главы офиса президента Дарья Заривная. "К сожалению, ребенок умер в машине скорой помощи…", - написала она в Telegram.
Офис Генерального прокурора Украины сообщает, что умершему ребенку было два года, а еще один ребенок - 14-летняя девочка - в результате удара получила ранения и сейчас находится в больнице.
В платформе Telegram ракетный удар по Славянску охарактеризовал президент Украины Владимир Зеленский: "Зло государства в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто убивая людей за день. Погубить, уничтожить всю жизнь".
"Ни один след России на нашей земле не оставим. И ни одного врага не оставим без наказания", - сказал президент Украины.
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