Испанка провела в пещере 500 дней в полном одиночестве - для чего?

В пещеру в горном массиве Сьерра-Невада в провинции Гранада спортсменка отправилась 20 ноября 2021 года, когда ей было 48 лет.

Альпинистка решила поучаствовать в исследовательском проекте Timecave ("Временная пещера"). Группа экспертов из университетов Гранады и Альмерии планировала изучить, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику человека и восприятие им времени. Спортсменке стало интересно это исследование. Кроме того, это был шанс побить предыдущий мировой рекорд по изоляции, который ранее поставил серб Милутин Велькович - он провел в одиночестве 463 дня.

В пещере у Фламини было электричество, а пищу и воду ей передавали ученые. Однако у Беатрис не было никакой возможности связаться с внешним миром. За состоянием здоровья женщины наблюдали по камерам видеонаблюдения. Во время своей изоляции испанка читала книги, рисовала, вела дневник. Беатрис также отметила в пещере свой 50-летний юбилей.

В изоляции Фламини потеряла ход времени и стала плохо ориентироваться в пространстве. Также у нее были зафиксированы случаи слуховых галлюцинаций. Ее ожидает медицинское обследование, после которого станет ясно, есть ли какие-то негативные последствия у этого эксперимента.

"Для меня все еще 21 ноября 2021 года, я ничего не знаю о мире", - отметила рекордсменка.