В Риге выступит украинская группа 5'nizza

3 мая на сцене концертного зала Palladium с большим концертом выступит популярная украинская группа 5'nizza, сообщает balticevents.info.
5'nizza - это украинский регги-хип-хоп-фанк-коллектив, состоящий из двух талантливых артистов, Сергея Бабкина и Андрея Запорожца (SunSay). У каждого из двух музыкантов есть свои успешные сольные проекты.
Они появились в радиоэфирах еще в начале нулевых с такими песнями как "Я солдат", "Ты кидал", "Весна", "Ямайка" и многими другими. Уже тогда музыканты собирали большие концертные залы.
За время активной творческой деятельности они выпустили три альбома и сочинили несколько десятков песен. Сейчас, спустя много лет, старые песни обрели абсолютно новую жизнь и новый смысл.
Дуэт из Харькова в Риге выступит в рамках мирового гастрольного тура с программой The Best, которая включает все самые известные работы группы 5'nizza.
Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv.
Видео: 5'nizza - "Весна"
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