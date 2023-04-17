В Риге выступит украинская группа 5'nizza

5'nizza - это украинский регги-хип-хоп-фанк-коллектив, состоящий из двух талантливых артистов, Сергея Бабкина и Андрея Запорожца (SunSay). У каждого из двух музыкантов есть свои успешные сольные проекты.

Они появились в радиоэфирах еще в начале нулевых с такими песнями как "Я солдат", "Ты кидал", "Весна", "Ямайка" и многими другими. Уже тогда музыканты собирали большие концертные залы.

За время активной творческой деятельности они выпустили три альбома и сочинили несколько десятков песен. Сейчас, спустя много лет, старые песни обрели абсолютно новую жизнь и новый смысл.

Дуэт из Харькова в Риге выступит в рамках мирового гастрольного тура с программой The Best, которая включает все самые известные работы группы 5'nizza.

Билеты на концерт доступны в кассе Ticketshop.lv.

Видео: 5'nizza - "Весна"