МИД включил в черный список десять лиц, причастных к преследованию Кара-Мурзы

Министерство иностранных дел осуждает преследование политической оппозиции, неправительственных организаций и независимых СМИ и подавление свободы слова в России. Самое свежее свидетельство тому - приговор Кара-Мурзе, который получил 25 лет лишения свободы по политически мотивированному обвинению, отмечают в МИД.

Кара-Мурза был близким союзником критиков Кремля Бориса Немцова и Михаила Ходорковского. Немцов был убит в 2015 году.

Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 года, ему были предъявлены абсурдные обвинения в связи с его антивоенной позицией и правозащитной деятельностью. Политик активно выступал против российской агрессии в Украине.

В МИД заявляют, что приговор, вынесенный политику, можно расценивать как прямую атаку на его политическую деятельность и его публично высказываемые взгляды, отличные от взглядов правящих.

"Необоснованный приговор, который по суровости сравним только с наказанием за самые тяжкие уголовные преступления, может рассматриваться как показательный для запугивания других гражданских активистов, чтобы альтернативные мнения выражались в публичном пространстве России еще реже", - говорится в заявлении МИД Латвии.

В МИД подчеркивают, что осуждение Кара-Мурзы - не единичный случай в России. С началом войны в Украине многократно усилился контроль над общественным и информационным пространством и подавление альтернативных мнений. Усиливается репрессивное законодательство, наказывается любая публичная деятельность, критикующая политику Кремля, особенно в отношении войны.

Репрессивная политика, проводимая российскими властями, фактически лишает людей возможности высказывать альтернативную точку зрения, искореняет пространство для публичных дискуссий и публичных протестов, считают в МИД.

41-летний Кара-Мурза был обвинен в государственной измене и связях с нежелательной организацией. Его осудили на семь лет за "фейки о войне", на три года за участие в деятельности нежелательной организации и на 18 лет за государственную измену.