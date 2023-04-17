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В Риге на Праздник песни будут введены специальные проездные билеты

rus.tvnet.lv/LETA
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Автобус Rīgas satiksme
Автобус Rīgas satiksme Фото: Edijs Pālens/LETA

Комитет по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы сегодня, 17 апреля, поддержал идею ввести в столице во время Праздника песни и танца с 1 по 10 июля специальные проездные билеты на общественный транспорт стоимостью 10 евро.

Как сообщила на собрании исполняющая обязанности руководителя управления пассажирских перевозок Наталия Мошкевича, эти билеты сможет приобрести любой пассажир рижского общественного транспорта, а для участников праздника их оплатит Национальный культурный центр.

Решение еще должно быть одобрено на заседании Рижской думы.

Напомним, Вселатвийский праздник песни и танца будет проходить с 30 июня по 9 июля 2023 года

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