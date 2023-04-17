Саркандаугавский путепровод в дальнейшем следует называть путепровод Даудерсалас

Название предложила рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В противном случае, считает комиссия, люди будут путать путепровод с мостом через Саркандаугаву на улице Ганибу дамбис перед улицей Тилта.

Комитет также поддержал присвоение названий трем новым улицам.

Самоуправление планирует присвоить красным линиям вдоль железнодорожной насыпи от улицы Элизабетес до улицы Дзирнаву название улица Кляву.

Безымянным красным линиям в Яунциемсе планируется дать название улица Белтескакта. Новая улица будет пересекаться с 5-й Яунциемской линией.

Улицей архитектора Марты Стани планируется назвать безымянные красные линии от улицы Пулквежа Бриежа до улицы Михаила Таля.

Окончательное решение о названиях улиц и путепровода должно быть принято на заседании Рижской думы.