Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Клещи просыпаются: как действовать, если укусил клещ?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Клещ на руке. Иллюстративное фото.
Клещ на руке. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

В общей сложности до 10 апреля с просьбой снять укусившего их клеща в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу обратились 18 человек, сообщают Dienas ziņas.

Руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентале подчеркнула, что, если клещ укусил, главное - не трогать его голыми руками, потому что в пальцах могут быть маленькие, незаметные поры, позволяющие бактериям незаметно проникнуть в кровь.

"Если клещ укусил человека и в доме есть какая-нибудь спиртосодержащий раствор, хотя бы и водка, то надо на ватку налить это водку, положить на клеща и оставить там на какое-то время. Чтобы клещ как бы захмелел", - пояснила доктор.

Потом с пинцетом клеща можно вырвать. Главное - не трогать голыми руками. Позже всего в Латвии клещи наблюдаются 30 декабря, а раньше всего - уже 9 января.

Подробнее: в сюжете Dienas ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх