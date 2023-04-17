Видео ⟩ Клещи просыпаются: как действовать, если укусил клещ?

Руководитель Латвийского центра инфектологии Байба Розентале подчеркнула, что, если клещ укусил, главное - не трогать его голыми руками, потому что в пальцах могут быть маленькие, незаметные поры, позволяющие бактериям незаметно проникнуть в кровь.

"Если клещ укусил человека и в доме есть какая-нибудь спиртосодержащий раствор, хотя бы и водка, то надо на ватку налить это водку, положить на клеща и оставить там на какое-то время. Чтобы клещ как бы захмелел", - пояснила доктор.

Потом с пинцетом клеща можно вырвать. Главное - не трогать голыми руками. Позже всего в Латвии клещи наблюдаются 30 декабря, а раньше всего - уже 9 января.

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