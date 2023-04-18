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Видео ⟩ Муж не смог навестить умирающую жену. Больница получила выговор

rus.tvnet.lv
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Больница. Иллюстративное фото
Больница. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Инспекция здравоохранения объявила выговор Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) за случай, когда мужу не разрешили увидеться с тяжелобольной женой, сообщает Panorāma.

Писательница Лиените Медне-Спаре скончалась в больнице. Ее муж, публицист Владис Спаре, пять лет ухаживал за парализованной женой - в итоге она была госпитализирована.

Из-за карантина и инвазивных процедур врачи запретили мужу навещать жену.

В инспекции здравоохранения пояснили, что выговор не означает "погрозить пальцем".

"Согласно административно-процессуальному законодательству, это первое предупреждение, за которым следует административное взыскание. Если снова не будут соблюдаться права пациента, то к больнице будет применено административное взыскание", - сказали в инспекции.

В соцсетях RAKUS заявляет, что посещение пациентов допустимо с разрешения лечащего врача или заведующего отделением.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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