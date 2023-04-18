Политолог: выборы президента пройдут в несколько туров

Для выборов президента, возможно, придется провести несколько туров, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.
По словам политолога, тишину всколыхнуло выдвижение на пост президента бизнесмена Улдиса Пиленса.
По мнению Розенвалдса, это хорошо, потому что заставляет задуматься о том, принес ли пользу Латвии нынешний президент Эгил Левитс, который полностью отождествил себя с правящей коалицией. Розенвалдс считает, что Левитсу следовало больше следить за работой Сейма и возвращать те или иные законы на повторное рассмотрение, но он не пользовался этой возможностью.
Национальное объединение (НО) уже дважды выдвигало Левитса, и даже если Левитс не оправдал всех возложенных на него ожиданий, как считает Розенвалдс, у НО вряд ли был другой выход, кроме как снова выдвинуть Левитса на должность президента государства. Левитс был наиболее близок к НО в своей политике, и его продвижение на пост президента - это вопрос преемственности.
При этом очень сложно представить, чтобы Левитс мог набрать 51 голос в Сейме, считает политолог.
С другой стороны, у "Нового Единства" после заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что коалиции желателен один кандидат в президенты, поле для маневра не очень широкое. Скорее можно обсуждать вопрос о том, сможет ли Пиленс набрать 51 голос, что неясно.
Розенвалдс напомнил, что до сих пор упоминались и другие кандидаты на пост президента, например, Байба Браже, которая уже отказалась от предложения баллотироваться, а также Валдис Домбровскис, но вряд ли эти кандидатуры будут продвигаться. Однако в Латвии нет недостатка в людях, которые могли бы стать хорошими кандидатами, считает политолог. Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга также не имела большого опыта в политике до того, как ее выдвинули кандидатом в президенты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!