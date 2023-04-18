Политолог: выборы президента пройдут в несколько туров

По словам политолога, тишину всколыхнуло выдвижение на пост президента бизнесмена Улдиса Пиленса.

По мнению Розенвалдса, это хорошо, потому что заставляет задуматься о том, принес ли пользу Латвии нынешний президент Эгил Левитс, который полностью отождествил себя с правящей коалицией. Розенвалдс считает, что Левитсу следовало больше следить за работой Сейма и возвращать те или иные законы на повторное рассмотрение, но он не пользовался этой возможностью.

Национальное объединение (НО) уже дважды выдвигало Левитса, и даже если Левитс не оправдал всех возложенных на него ожиданий, как считает Розенвалдс, у НО вряд ли был другой выход, кроме как снова выдвинуть Левитса на должность президента государства. Левитс был наиболее близок к НО в своей политике, и его продвижение на пост президента - это вопрос преемственности.

При этом очень сложно представить, чтобы Левитс мог набрать 51 голос в Сейме, считает политолог.

С другой стороны, у "Нового Единства" после заявления премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что коалиции желателен один кандидат в президенты, поле для маневра не очень широкое. Скорее можно обсуждать вопрос о том, сможет ли Пиленс набрать 51 голос, что неясно.

Розенвалдс напомнил, что до сих пор упоминались и другие кандидаты на пост президента, например, Байба Браже, которая уже отказалась от предложения баллотироваться, а также Валдис Домбровскис, но вряд ли эти кандидатуры будут продвигаться. Однако в Латвии нет недостатка в людях, которые могли бы стать хорошими кандидатами, считает политолог. Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга также не имела большого опыта в политике до того, как ее выдвинули кандидатом в президенты.