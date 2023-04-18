Возможно, вы все время неправильно использовали нож для чистки овощей

Вы когда-нибудь замечали, что независимо от того, подвижные или фиксированные лезвия у ножа для чистки овощей, они находятся с обеих сторон? Почему так?
На это есть причины. И те, кто знает, почему так, овощи и фрукты очищают в два раза быстрее.
Одна пользовательница TikTok 3 апреля поделилась своим открытием о ноже для чистки овощей, и видео набрало более 11 млн просмотров.
Оказывается, чистить нужно так: проводить лезвием туда и обратно, не отрывая его от овоща или фрукта.
Нагляднее смотрите на видео:
@jenniabs3 @jenniabs3 ♬ Spinnin - Connor Price & Bens
Многие комментаторы отметили, что не знали этого.
Также стоит добавить, что нож должен быть достаточно качественным, острым и удобным, чтобы процесс был успешным.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова