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Возможно, вы все время неправильно использовали нож для чистки овощей

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Фото: Africa Studio/Shutterstock.com

Вы когда-нибудь замечали, что независимо от того, подвижные или фиксированные лезвия у ножа для чистки овощей, они находятся с обеих сторон? Почему так? 

На это есть причины. И те, кто знает, почему так, овощи и фрукты очищают в два раза быстрее. 

Одна пользовательница TikTok 3 апреля поделилась своим открытием о ноже для чистки овощей, и видео набрало более 11 млн просмотров. 

Оказывается, чистить нужно так: проводить лезвием туда и обратно, не отрывая его от овоща или фрукта.

Нагляднее смотрите на видео:

@jenniabs3 Did you know? #kitchengadgets ♬ original sound - Dinner Recipes | Kitchen Tools
@jenniabs3 @jenniabs3 ♬ Spinnin - Connor Price & Bens

Многие комментаторы отметили, что не знали этого. 

Также стоит добавить, что нож должен быть достаточно качественным, острым и удобным, чтобы процесс был успешным. 

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