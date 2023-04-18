Возможно, вы все время неправильно использовали нож для чистки овощей

На это есть причины. И те, кто знает, почему так, овощи и фрукты очищают в два раза быстрее.

Одна пользовательница TikTok 3 апреля поделилась своим открытием о ноже для чистки овощей, и видео набрало более 11 млн просмотров.

Оказывается, чистить нужно так: проводить лезвием туда и обратно, не отрывая его от овоща или фрукта.

Нагляднее смотрите на видео:

Многие комментаторы отметили, что не знали этого.

Также стоит добавить, что нож должен быть достаточно качественным, острым и удобным, чтобы процесс был успешным.