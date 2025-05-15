Государству, возможно, придется вложить деньги в airBaltic во втором полугодии

"На данный момент компания готова к этому шагу, все подготовительные задачи выполнены, но мы ждем подходящего момента на рынке и завершения процесса выбора нового руководителя", - отметил Цалитис.

Также в квартальном отчете компании указано, что после решения основных акционеров сменить исполнительного директора и в связи с продолжающимся поиском нового кандидата, вероятность проведения IPO в 2025 году значительно снизилась. В связи с этим руководство компании планирует работать в режиме экономии денежных средств, чтобы обеспечить ликвидность до возможного "окна" для IPO в 2026 году.

В отчете также подчеркивается, что у компании разработан базовый сценарий бюджета, который предполагает управление ликвидностью до 2026 года без необходимости дополнительного заемного финансирования.

Однако если предположения базового сценария не оправдаются, руководство будет искать дополнительные источники финансирования - в первую очередь за счет капитала акционеров, а во вторую - за счет краткосрочных кредитов, которые обычно оформляются до получения долгосрочного займа.

Ранее сообщалось, что концерн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года работал с убытками в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в опубликованной компанией информации.

Оборот концерна airBaltic в первом квартале этого года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 132,719 млн евро.

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