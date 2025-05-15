Государству, возможно, придется вложить деньги в airBaltic во втором полугодии

Если произойдет негативное событие, например, рост цен на топливо, то во второй половине года латвийской национальной авиакомпании airBaltic, возможно, придется обратиться за дополнительным финансированием - в том числе к своим акционерам. Об этом в четверг, сообщил финансовый директор компании Витольд Яковлев.
Он отметил, что бюджет airBaltic на 2025 год был составлен в режиме экономии - с максимальным сокращением возможных капитальных вложений и оптимизацией расходов. По словам Яковлева, в случае реализации базового сценария airBaltic ожидает, что первичное публичное размещение акций (IPO) может быть перенесено на 2026 год. Однако при неблагоприятных событиях во второй половине 2025 года может возникнуть необходимость привлечения дополнительных средств, возможно, от акционеров.
Яковлев пояснил, что на конец первого квартала денежные остатки airBaltic составляли 20 миллионов евро, а еще 14 миллионов евро были размещены в форме средств с ограниченным доступом - это купонный платеж по облигациям.
"Согласно проспекту эмиссии облигаций, airBaltic должна обеспечить, чтобы сумма этих двух позиций не была ниже 25 миллионов евро. Это требование компания выполнила", - сообщил Яковлев.
Он также добавил, что потенциальное IPO airBaltic отложено до назначения нового генерального директора и стабилизации рыночных условий.
В свою очередь, исполняющий обязанности исполнительного директора и операционный директор airBaltic Паулс Цалитис подчеркнул, что IPO остается основной стратегией развития компании, поскольку ей необходимо дополнительное финансирование для расширения и обновления флота.
"На данный момент компания готова к этому шагу, все подготовительные задачи выполнены, но мы ждем подходящего момента на рынке и завершения процесса выбора нового руководителя", - отметил Цалитис.
Также в квартальном отчете компании указано, что после решения основных акционеров сменить исполнительного директора и в связи с продолжающимся поиском нового кандидата, вероятность проведения IPO в 2025 году значительно снизилась. В связи с этим руководство компании планирует работать в режиме экономии денежных средств, чтобы обеспечить ликвидность до возможного "окна" для IPO в 2026 году.
В отчете также подчеркивается, что у компании разработан базовый сценарий бюджета, который предполагает управление ликвидностью до 2026 года без необходимости дополнительного заемного финансирования.
Однако если предположения базового сценария не оправдаются, руководство будет искать дополнительные источники финансирования - в первую очередь за счет капитала акционеров, а во вторую - за счет краткосрочных кредитов, которые обычно оформляются до получения долгосрочного займа.
Ранее сообщалось, что концерн латвийской национальной авиакомпании airBaltic в первом квартале этого года работал с убытками в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в опубликованной компанией информации.
Оборот концерна airBaltic в первом квартале этого года увеличился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 132,719 млн евро.
Как сообщили представители airBaltic, в первом квартале 2025 года авиакомпания перевезла 1,3 миллиона пассажиров, что на 9,6 % больше, чем за тот же период годом ранее. Из них 995 000 пассажиров были перевезены по маршрутной сети авиакомпании, а 334 000 пассажиров - по услугам полного лизинга самолетов (ACMI).
Общее количество рейсов, включая полный лизинг самолетов, или ACMI, в первом квартале этого года составило 13 600, увеличившись на 10,4 %.
Средний коэффициент заполняемости самолетов "аirBaltic" в первом квартале этого года остался на уровне 75,9%.
Авиакомпания поясняет, что, несмотря на увеличение поступлений, убытки образовались в основном за счет роста финансовых расходов, увеличения стоимости эмиссий углерода и роста операционных расходов.
airBaltic заявила, что в сложный зимний сезон, когда традиционно наблюдается низкий спрос, результаты отражают общие тенденции первого квартала в авиационной отрасли. В то же время авиакомпания достигла ряда исторических максимумов в первом квартале, в том числе по количеству перевезенных пассажиров, выполненных рейсов и количеству маршрутов.
Как заявил и.о. руководителя авиакомпании Паулс Цалитис, первый квартал обычно является самым слабым периодом для авиакомпаний в связи с сезонностью. "Несмотря на то, что мы все равно имеем убыток, это улучшение по сравнению с предыдущим годом. Результаты показывают рост поступлений и стабильные операционные показатели как с точки зрения количества перевезенных пассажиров, так и маршрутной сети", - говорит он.
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