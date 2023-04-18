Мурниеце надеется на поддержку кандидатуры Левитса всей коалицией

Об этом она заявила сегодня утром в интервью программе TV3 "900 секунд".

По ее словам, все остальные варианты в настоящее время очень абстрактны, включая проведение второго тура выборов и возможных других кандидатов.

Мурниеце не ответила на вопрос, готова ли она сама баллотироваться, так как в настоящее время, по ее мнению, это не актуально.

По словам Мурниеце, дума Национального объединения единогласно приняла решение выдвинуть кандидатуру Левитса для переизбрания на пост президента. За Левитса готовы проголосовать и все члены фракции.

Министр заявила, что приоритетами Левитса являются оборона и безопасность, укрепление законности, латышская Латвия и поддержка Украины.

Она подчеркнула большой вклад Левитса в укрепление международных позиций по оказанию максимальной поддержки Украине.

Мурниеце, например, имела возможность наблюдать за выступлением Левитса на Мюнхенской конференции по безопасности, где она убедилась, что международное сообщество и официальные лица других стран с большим уважением прислушиваются к Левитсу, в том числе в отношении создания международного трибунала за совершенные Россией преступления в Украине.