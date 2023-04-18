В пожаре в Даугавпилсе погиб один человек

Вызов на пожар в квартире девятиэтажного жилого дома поступил в 18:44. Из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, открытым пламенем горела комната площадью 40 квадратных метров.

Погибший был передан медикам, которые констатировали его смерть. Еще десять человек были эвакуированы из квартир на верхних этажах с помощью спасательных масок.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 50 вызовов - 16 на пожары, 21 на спасательные работы, 13 вызовов были ложными.