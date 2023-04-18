Под Ригой собрались строить мусоросжигательный завод. Жители и РД против

На границе Риги и Ропажского края собираются построить мусоросжигательный завод. Проект этого завода стал сюрпризом для жителей районов, которые находятся рядом со станцией. Об этом пишет Rus.LSM.
Сообщается, что мусоросжигательный завод будет граничить с рижскими микрорайонами Плявниеки, Кенгарагс и Дрейлини. Несколько дней назад состоялся стихийный митинг жителей Дрейлини - района, рядом с которым планируется стройка.
"Первый дом находится от станции всего в 600 метрах. Остальные дома тоже рядом - в 700-800 метрах", - высказывает свое недовольство местный житель.
Почему же люди не знали о планах строительства завода? По данным Rus.LSM, все дело в формулировке. Сейчас проект звучит так: "Когенерационная станция с регенерацией отходов и когенерационное оборудование для производства возобновляемой энергии и сжигания твердого топлива в Ропажском крае". Раньше в проекте слово отходы не фигурировало вообще.
В Рижской думе утверждают, что проект завода на окраине столицы им не нравится. Но так как его осуществляет соседнее самоуправление, то Рига не может влиять на решения Ропажского края.
"В иерархии обслуживания отходов сжигание - это второе самое плохое решение. Это мы будем делать тогда, когда ничего уже невозможно будет сделать с мусором", - сказала зампредседателя Комитета жилья и среды Рижской думы Майрита Лусе в интервью Rus.LSM.
Кроме того, Рижскую думу беспокоит проблема окружающей среды. По сути, мусоросжигательная установка окажется на удалении всего нескольких километров от жилых районов города.
"Если мы посмотрим исследования, как эти установки влияют на окружающую среду, то там говорится, что они безопасны. Да, они отвечают современным стандартам. Но как только мы начинаем замерять то, что за пределами этих стандартов, или искать те вещества, которые не включены в замеры, то оказывается, что довольно большие объемы загрязнения попадают в окружающую среду.
Например, есть исследования в Литве, что куриные яйца, полученные в радиусе двух километров вокруг этой сжигательной установки, нельзя пускать в продажу, поскольку в них много вредных веществ", - отмечает Майрита Лусе.
Также на портале общественных инициатив Manabalss.lv начали собирать подписи против строительства завода.
Портал Rus.LSM сообщает, что "до 12 мая жители могут обращаться в бюро по поводу планируемого строительства и представить свое мнение и предложения".
"25 апреля в 17:00 состоится удаленное собрание, куда жители также приглашены и смогут задать свои вопросы", - рассказала директор Государственного бюро по управлению средой Дайга Авдеянова.
Когда все стороны будут выслушаны, бюро проведет собственный анализ. После чего выдаст свое заключение, можно строить мусоросжигательный завод на окраине Риги или нет.
Видео: Сюжет программы Rus.Lsm (на русском языке)
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