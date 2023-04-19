Правда ли, что после присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили ядерное оружие?

Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором якобы показаны российские мобильные установки с ядерным оружием недалеко от границы с Финляндией. "Проверено.Медиа" проверили, соответствует ли содержание этого ролика вирусным публикациям.
4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Вскоре после этого пользователи Сети стали распространять видеозапись, якобы сделанную в Выборге, находящемся примерно в 40 км от финской границы. На виральном ролике запечатлено движение в жилом квартале некоей военной техники, на которой размещён флаг Ракетных войск стратегического назначения (РВСН РФ).
В Telegram видео более всего разошлось со следующей подписью: "После присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили мобильные установки ЯО". Об этом написали каналы "Прямой эфир" (637 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Путин в Telegram" (229 000), "Правдивости" (213 000), "Скотт Риттер в Telegram" (175 000), "Осташко! Важное" (причём дважды: 118 000 и 107 000), "Что произошло?" (105 000), "Иван Утенков" (100 000), Perepichka News (93 000), "Патрон" (91 000), "Правда России" (63 000) и "Мысли Кедми" (51 000). Канал "Украина.ру" (95 000 просмотров) уточняет, что в Выборге заметили подвижный стратегический ракетный комплекс "Ярс". Иная версия у авторов каналов "Собственный корреспондент" (96 000 просмотров), "ДНР info" (55 000) и "Россия сейчас" (49 000), где считают, что очевидец заснял перемещение межконтинентального мобильного ракетного комплекса РТ-2ПМ "Тополь". При этом в некоторых публикациях иронически высказались о тех, кто сомневается в подлинности описания ролика: "Может, они к параду готовятся? Или видео прошлогоднее? И вообще, это не Выборг? (слышим звуки паники с той стороны границы)".
Виральная запись также широко разошлась в Twitter и "ВКонтакте", где наиболее популярной стала версия о том, что на видео показан "Тополь-М". Так, в паблике "Я за Путина | СВО / ZOV" пост набрал более 16 500 лайков при 142 000 просмотров. Наименее популярный вариант - что в Выборге засняли ракетный комплекс "Сармат" (пример тут).
На автомобильном номере машины на переднем плане вирусной записи указан 33-й регион, что соответствует Владимирской области. То, что это не Ленинградская, а Владимирская область, подтвердили и фактчекеры, специализирующиеся на геолокации. Они установили, что ролик снят в городе Кольчугино на пересечении улиц Победы и Мира, что видно по пятиэтажному дому со специфическими зелёными балконами и расположенному через дорогу магазину сети "Магнит". Место съёмки находится примерно в 1000 км от Выборга.
Для установления запечатлённой на видео военной техники фактчекинговый проект "Детектор мифов" связался со специалистом по вооружению Гигой Инашвили. По его словам, в ролике показан межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-24 "Ярс" с максимальной дальностью 12 000 км. Специалист уточнил, что такая система не предназначена для нанесения ударов по близким целям (иными словами, специально подвозить её к российско-финляндской границе бессмысленно). Это подтверждают журналисты Snopes, а также военные эксперты Мишель Яковлефф и Стефан Делори, опрошенные проектом Les Observateurs телеканала France 24.
Специалисты отмечают, что комплексы РС-24 "Ярс" способны запускать ядерные боеголовки. Однако в движении колонны такой техники по Кольчугино нет ничего необычного. В Сети можно найти множество видео проезда по городу подобных ракетных комплексов, движущихся в Москву на подготовку к параду Победы на Красной площади или же возвращающихся с парада. Инашвили также считает, что попавшие на видео комплексы, вероятно, готовились к параду 9 мая.
Например, на YouTube ещё 13 мая 2015 года разместили ролик под названием "Возвращение техники с парада в г. Москва через Кольчугино", где колонна движется возле того же дома, который запечатлён в видео, ставшем вирусным в 2023 году. Другой ролик восьмилетней давности, снятый в том же месте, выложен и во "ВКонтакте". Также удалось найти видео с движением подобной техники по Кольчугино за 2012, 2016 и 2022 годы.
Первоисточник видео ни нам, ни нашим зарубежным коллегам определить не удалось, поэтому дата съёмки точно неизвестна. Это может быть как старая запись, так и снятая в этом году. Например, в конце февраля 2023 года Минобороны России сообщило, что колонна ПГРК "Ярс" совершает марш из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду на Красной площади. Маршрут при этом проходил через Владимирскую область.
Наиболее ранняя публикация видео с упоминанием Выборга среди тех, что "Проверено" удалось найти, появилась 6 апреля 2023 года в 10:57 по московскому времени во "ВКонтакте", на странице пользователя по имени Владимир Дервенев. Через пару часов эту же запись загрузила сторонница Национально-освободительного движения (НОД) Ирина Ершова, при этом её ролик позже добавили в пост паблика "НОД мероприятия Z официальная страница" за 5 апреля, отредактировав исходную публикацию.
Неправда
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