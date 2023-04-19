Правда ли, что после присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили ядерное оружие?

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Вскоре после этого пользователи Сети стали распространять видеозапись, якобы сделанную в Выборге, находящемся примерно в 40 км от финской границы. На виральном ролике запечатлено движение в жилом квартале некоей военной техники, на которой размещён флаг Ракетных войск стратегического назначения (РВСН РФ).

В Telegram видео более всего разошлось со следующей подписью: "После присоединения Финляндии к НАТО в приграничном Выборге заметили мобильные установки ЯО". Об этом написали каналы "Прямой эфир" (637 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Путин в Telegram" (229 000), "Правдивости" (213 000), "Скотт Риттер в Telegram" (175 000), "Осташко! Важное" (причём дважды: 118 000 и 107 000), "Что произошло?" (105 000), "Иван Утенков" (100 000), Perepichka News (93 000), "Патрон" (91 000), "Правда России" (63 000) и "Мысли Кедми" (51 000). Канал "Украина.ру" (95 000 просмотров) уточняет, что в Выборге заметили подвижный стратегический ракетный комплекс "Ярс". Иная версия у авторов каналов "Собственный корреспондент" (96 000 просмотров), "ДНР info" (55 000) и "Россия сейчас" (49 000), где считают, что очевидец заснял перемещение межконтинентального мобильного ракетного комплекса РТ-2ПМ "Тополь". При этом в некоторых публикациях иронически высказались о тех, кто сомневается в подлинности описания ролика: "Может, они к параду готовятся? Или видео прошлогоднее? И вообще, это не Выборг? (слышим звуки паники с той стороны границы)".

Виральная запись также широко разошлась в Twitter и "ВКонтакте", где наиболее популярной стала версия о том, что на видео показан "Тополь-М". Так, в паблике "Я за Путина | СВО / ZOV" пост набрал более 16 500 лайков при 142 000 просмотров. Наименее популярный вариант - что в Выборге засняли ракетный комплекс "Сармат" (пример тут).