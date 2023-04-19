Три знака Зодиака, которых ждет богатство и успех до конца 2023 года

Козерогам звезды советуют прислушаться к интуиции, которая подскажет следующий шаг на пути к богатству и процветанию. Судьба пошлет этим везунчикам тех, кто приведет их к успеху.

Близнецы сами придут к богатству, но для этого им придется много работать. Представители данного знака Зодиака готовы свернуть горы на своем пути. Однако важно помнить и о том, что силы не безграничны - иногда все же нужно отдыхать. Положитесь на любимых, они станут опорой и подспорьем.