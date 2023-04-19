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Три знака Зодиака, которых ждет богатство и успех до конца 2023 года

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Jose Miguel Sanchez/Shutterstock

Три знака Зодиака ощутят на себе благоприятные перемены, которые приготовила для них переменчивая фортуна, пишет Limon.ee.

Козерогам звезды советуют прислушаться к интуиции, которая подскажет следующий шаг на пути к богатству и процветанию. Судьба пошлет этим везунчикам тех, кто приведет их к успеху.

Близнецы сами придут к богатству, но для этого им придется много работать. Представители данного знака Зодиака готовы свернуть горы на своем пути. Однако важно помнить и о том, что силы не безграничны - иногда все же нужно отдыхать. Положитесь на любимых, они станут опорой и подспорьем.

Весам понадобится хитрость, чтобы разбогатеть. Но никаких душевных волнений за этим не последует.

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