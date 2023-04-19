Воюющий в Украине латвиец Валдис: районы с прокремлевским управлением атакуют меньше

Юргеланса в Украину отправила любовь - его жена родом из Полтавы, поэтому семья переехала туда. Сразу после начала войны он вступил в силы украинской самообороны.

"Когда началась война, в Полтаву летели ракеты. В тот момент я не сомневался, что мне нужно помочь Украине. Итак, я вступил в войска самообороны", - вспоминает он.

"В настоящее время в бою проходят артиллерийские обстрелы. Несколько дней назад произошло нападение российских танков на украинские позиции, но украинские силы уничтожили семь из 13 танков, что заставило противника отступить", - отмечает полковник-лейтенант запаса, характеризуя нынешнюю ситуацию на фронте.

Говоря о прокремлевских силах в Украине, он отмечает, что в тех областях, в которых руководство было прокремлевски настроено, было отмечено меньше нападений, чем в областях, руководство которых Кремль не поддерживает.

В завершение разговора Юргеланс делает вывод: "Мы, латвийцы, слишком толерантны. Любая деятельность, направленная против развития и безопасности Латвии, является наказуемой деятельностью. Партии, которые проявляют неуважение к народу Латвии, неуважение к Украине... мы можем считать их предателями Латвии".

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