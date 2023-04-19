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Фото и видео ⟩ В Нью-Йорке обвалилась многоэтажная автостоянка. Один человек погиб

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Обвалившаяся автостоянка в Нью-Йорке.
Обвалившаяся автостоянка в Нью-Йорке. Фото: AP/Scanpix

В частичном разрушении многоэтажной автостоянки в Нью-Йорке, США, погиб один человек, а еще пять получили ранения, ссылаясь на предоставленную должностными лицами информацию, сообщает британская вещательная компания BBC.

Фото: Разрушенная автостоянка в Нью-Йорке

Первым в 16:00 по местному времени разрушился второй этаж четырехэтажного здания в финансовом районе Манхэттен.

Начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито сказал, что спасательная операция была "крайне опасной" для пожарных и что структура "очень нестабильна".

Пока пожарные проводили спасательные работы, строение продолжало падать, отметил Эспозито, добавив, что один из раненых был заперт на верхнем этаже и не смог спуститься сам.

"Нам удалось поместить пожарных на верхний этаж, доставить его через крышу в другое здание и безопасно спустить вниз", - рассказал Эспозито.

Мэр города Эрик Адамс подчеркнул, что существенное значение в спасательных работах имели новые технологии.

"Я хочу указать, что, слава богу, у нас была собака-робот, которая могла попасть в здание", - сказал мэр.

Robotsuns varēja nosūtīt video no ēkas iekšpuses, pēc kuriem ēkā tika palaisti droni, lai veiktu situācijas novērtēšanu un meklēšanas darbus.

Причина разрушения еще не известна, соседние здания проверяются.

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