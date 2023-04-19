Фото и видео ⟩ В Нью-Йорке обвалилась многоэтажная автостоянка. Один человек погиб

В частичном разрушении многоэтажной автостоянки в Нью-Йорке, США, погиб один человек, а еще пять получили ранения, ссылаясь на предоставленную должностными лицами информацию, сообщает британская вещательная компания BBC.
Фото: Разрушенная автостоянка в Нью-Йорке
Первым в 16:00 по местному времени разрушился второй этаж четырехэтажного здания в финансовом районе Манхэттен.
Начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито сказал, что спасательная операция была "крайне опасной" для пожарных и что структура "очень нестабильна".
BREAKING: At least 1 dead and 5 injured after a parking garage in Lower Manhattan collapsed. Details below:— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 18, 2023
• The garage is a location where the New York Sheriff's Department parks their vehicles.
• The second floor of the five-story parking garage collapsed into the first… pic.twitter.com/HLAvSvGpaj
Пока пожарные проводили спасательные работы, строение продолжало падать, отметил Эспозито, добавив, что один из раненых был заперт на верхнем этаже и не смог спуститься сам.
"Нам удалось поместить пожарных на верхний этаж, доставить его через крышу в другое здание и безопасно спустить вниз", - рассказал Эспозито.
Мэр города Эрик Адамс подчеркнул, что существенное значение в спасательных работах имели новые технологии.
"Я хочу указать, что, слава богу, у нас была собака-робот, которая могла попасть в здание", - сказал мэр.
Robotsuns varēja nosūtīt video no ēkas iekšpuses, pēc kuriem ēkā tika palaisti droni, lai veiktu situācijas novērtēšanu un meklēšanas darbus.
The FDNY’s robot dog is a Dalmatian - it’s checking the parking garage collapse in lower Manhattan pic.twitter.com/OeHuAyvm9t— LilEsBella 💅🏽 (@LilEsBella) April 18, 2023
Причина разрушения еще не известна, соседние здания проверяются.
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