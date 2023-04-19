Fox News и производитель машин для голосования Dominion заключили мировое соглашение по иску о клевете

Даже если бы Fox не пошла на мировую с Dominion и проиграла ей во всех инстанциях, взыскать с канала 1,6 млрд долларов было бы так же непросто, как доказать его виновность в клевете.

Сторонники Fox напоминают, что в 2018 году стоимость Dominion оценивалась в 200 млн долларов, и недоумевают, как истец сумел вывести такую сумму своих убытков, якобы понесенных по вине ответчика.

Национальное публичное радио (NPR), являющееся идеологическим антиподом Fox, отмечает, что в настоящее время у Dominion, работающей уже в 28 штатах страны из 50, больше заказчиков, чем было до того, как компания была оклеветана репортерами консервативного телеканала. Dominion пришлось бы убеждать судей, что если бы ее не оболгали, у нее было бы еще больше клиентов, что было бы довольно непростой задачей.

Тем не менее, несмотря на грандиозную сумму, которую ей придется выплатить в рамках мирового соглашения, для Fox это в целом, скорее, позитивный исход, полагают эксперты в области права.

Благодаря мировому соглашению 92-летний владелец Fox News Руперт Мердок избежал неприятной перспективы давать показания в суде Фото: Getty Images

Судебный процесс побудил бы общественность начать еще более дотошно изучать то, как телеканал освещал прошлые президентские выборы, и неизвестно, что еще удалось бы вытащить на свет, говорит профессор Сиракузского университета, эксперт по Первой поправке к конституции США Рой Гуттерман.