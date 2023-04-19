Видео ⟩ В Эстонии засняли медвежонка, играющего со столбом

На прошлой неделе камера наблюдения зафиксировала волнующую сцену на территории охотничьего общества Куллавере в Йыгеве, где медвежонок игрался со столбом.

Владелец камеры Райн Рен отметил, что медвежонок крутился 15 минут вокруг столба. Впервые животное засняли 11 апреля, а меньше чем через неделю - 16 апреля - медведь снова вернулся.

На кадрах можно видеть, как животное играется со столбом и даже точит об него свои зубы.