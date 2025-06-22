Это одно из самых странных и запутанных дел в истории австралийского криминала. Пропадает 14-летняя девушка, и все думают, что виновен серийный убийца, которого вскоре ловят. Он и сам признает свою вину. Но пять лет спустя девушка целой и невредимой вылезает из шкафа. В буквальном смысле.
Исчезновение Наташи и условия, в которых она провела пять лет, были поистине поразительными. Убежав из дома в 1998 году, она спряталась у Скотта, которому тогда был 21 год. Несмотря на внимание прессы и масштабные поиски, Наташе удалось остаться незамеченной. Оказалось, что пара все тщательно спланировала и приложила немало усилий, чтобы Наташу не нашли.