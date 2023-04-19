Кариньш: коалиция должна объединиться вокруг Левитса

Премьер-министр от имени своей партии выразил благодарность Левитсу за работу на посту президента страны. Кариньш подчеркнул, что нынешний президент может рассчитывать на поддержку "Нового Единства".

Кариньш отметил, что в стране мир и люди могут позволить себе спорить о важных обыденных вещах, например, о зарплатах и лучших дорогах. По его словам, это привилегия. Премьер подчеркнул, что Латвия находится в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, у Латвии очень сильные партнеры, но это не произошло само собой.

"Это многолетняя последовательная работа, осуществляемая правительством и президентом страны. В эти времена нам важно удерживать стабильный, ориентированный на Запад курс. Важно, что мы выбираем президента, который представляет ценности, а не только способен по краям собирать какие-то голоса", - сказал премьер-министр.

Кроме Левитса готовность баллотироваться подтвердил основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

Премьер-министр отметил, что один из кандидатов четко представляет западные ценности, а другой, чью внутреннюю ценностную шкалу Кариньш не знает, "абсолютно готов" рассчитывать на прокремлевские голоса.