Кариньш: коалиция должна объединиться вокруг Левитса

В представлении объединения партий "Новое Единство", коалиция должна прийти к одному кандидату на должность президента страны - Эгилу Левитсу, в среду, 19 апреля, журналистам в Рижском замке сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр от имени своей партии выразил благодарность Левитсу за работу на посту президента страны. Кариньш подчеркнул, что нынешний президент может рассчитывать на поддержку "Нового Единства".
Кариньш отметил, что в стране мир и люди могут позволить себе спорить о важных обыденных вещах, например, о зарплатах и лучших дорогах. По его словам, это привилегия. Премьер подчеркнул, что Латвия находится в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, у Латвии очень сильные партнеры, но это не произошло само собой.
"Это многолетняя последовательная работа, осуществляемая правительством и президентом страны. В эти времена нам важно удерживать стабильный, ориентированный на Запад курс. Важно, что мы выбираем президента, который представляет ценности, а не только способен по краям собирать какие-то голоса", - сказал премьер-министр.
Кроме Левитса готовность баллотироваться подтвердил основатель "Объединенного списка" Улдис Пиленс.
Премьер-министр отметил, что один из кандидатов четко представляет западные ценности, а другой, чью внутреннюю ценностную шкалу Кариньш не знает, "абсолютно готов" рассчитывать на прокремлевские голоса.
"Я с партнерами по коалиции буду работать над тем, чтобы у нас был единый кандидат, чтобы мы поддержали геополитический курс и не допустили никаких отклонений от той безопасности, которая достигнута. Работа будет непростой, а для тех, кто смотрит со стороны - интересной", - сказал Кариньш.
Премьер-министр добавил, что Левитс почетно проработал четыре года в трудных условиях, когда один кризис сменялся другим. Действующий президент страны был одним из факторов, которые помогли "удержать судно на прямом курсе", и этот курс надо продолжать, сказал Кариньш.
Президент Латвии также указал журналистам, что коалиция должна договориться о совместном кандидате. К поддержке общей кандидатуры приглашаются также "государственно думающие депутаты оппозиции".
На расспросы о том, готов ли он назвать прокремлевские партии, на которые ссылается, Левитс ответил, что "мы в обществе" знаем, какие это партии, а какие к ним не принадлежат.
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