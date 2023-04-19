Фото ⟩ У резиденции президента загорелся автомобиль

В среду, 19 апреля, в Риге на площади Пилс был замечен горящий автомобиль. Портал TVNET связался с ответственными службами, чтобы узнать о случившемся больше.
Государственная полиция сообщила, что сегодня, 19 апреля, около 13:20 была получена информация о том, что в Риге на площади Пилс горит автомобиль Mercedes-Benz. По имеющейся в распоряжении полиции первоначальной информации, автомобиль загорелся по техническим причинам. В происшествии никто не пострадал.
Фото: На площади Пилс горит автомобиль
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