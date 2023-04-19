За возможное насилие над малолетним задержан настоятель прихода, просят отозваться пострадавших

Государственная полиция призывает каждого, в том числе членов общины, которые подозревают, что они или их дети могли пострадать от возможных противозаконных действий конкретного лица, незамедлительно обратиться в полицию.

С полицией можно связаться по номеру телефона 67829204 или 110.

Принимая во внимание, что расследование в рамках уголовного процесса продолжается, в настоящее время в интересах следствия Государственная полиция более широкие комментарии не дает.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.

Согласно информации на сайте прихода св. Альберта, в настоящее время в приходе служат трое священников - отец Витольд, отец Язеп и священник Кришьянис Дамбергс.

Согласно информации, опубликованной на портале katolis.lv в среду, католический архиепископ Збигнев Станкевич назначил отца Яниса Савицкиса администратором прихода, так как Дамбергс снят с должности настоятеля.

За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священникам инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время идет суд над священником Резекненско-Аглонской епархии Павлом Зейлей, который обвиняется в сексуальных преступлениях вместе с еще одним мужчиной.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.