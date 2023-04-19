В апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви, сообщает Госполиция.
За возможное насилие над малолетним задержан настоятель прихода, просят отозваться пострадавших
Государственная полиция призывает каждого, в том числе членов общины, которые подозревают, что они или их дети могли пострадать от возможных противозаконных действий конкретного лица, незамедлительно обратиться в полицию.
С полицией можно связаться по номеру телефона 67829204 или 110.
Принимая во внимание, что расследование в рамках уголовного процесса продолжается, в настоящее время в интересах следствия Государственная полиция более широкие комментарии не дает.
В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.
Согласно информации на сайте прихода св. Альберта, в настоящее время в приходе служат трое священников - отец Витольд, отец Язеп и священник Кришьянис Дамбергс.
Согласно информации, опубликованной на портале katolis.lv в среду, католический архиепископ Збигнев Станкевич назначил отца Яниса Савицкиса администратором прихода, так как Дамбергс снят с должности настоятеля.
За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священникам инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время идет суд над священником Резекненско-Аглонской епархии Павлом Зейлей, который обвиняется в сексуальных преступлениях вместе с еще одним мужчиной.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.
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