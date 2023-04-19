Фракция Рижской думы предлагает переименовать Пушкинский лицей

Фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов (НО/ЛОР) в Рижской думе подала предложение в комитет по образованию, культуре и спорту о переименовании общеобразовательного учебного заведения "Пушкинский лицей" в "Саркандаугавский лицей".
Как сообщил агентству LETA советник вице-мэра Риги Янис Бебришс, предложение было внесено на заседании комитета 20 апреля.
По словам главы фракции Эйнара Цилинскиса, имя Пушкина в названии учебного заведения недопустимо. Его следует немедленно изменить, чтобы не подавать ложный сигнал как населению, так и остальному миру.
"Здесь нет места для дискуссий, потому что это, как и памятник, обозначает территорию империи.
С этим надо покончить, и это не имеет никакого отношения к тому, как мы оцениваем литературные произведения Пушкина. Это может решать индивидуально каждый, но на национальном уровне у нас должна быть единая позиция и действия", - говорит Цилинскис.
Исторически Пушкинский лицей работал по программе образования для нацменьшинств, которая с учетом школьной реформы в документах будет изменена на программу основного образования и общего среднего образования.
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