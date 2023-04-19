Исследование: в каком вузе надо учиться, чтобы не стать безработным?

В рамках мониторинга анализировался период 2017-2019 гг. - как развивалась карьера выпускников в годы после окончания вуза, какие у них были зарплаты, какую они вели экономическую деятельность, наблюдалась ли среди выпускников миграция и т. д.

В 2019 году среди выпускников 2017 года, завершивших обучение по программам Латвийского сельскохозяйственного университета в области прикладной энергетики, информационных технологий, программирования, деревообработки, строительства, ветеринарии, экологии и водного хозяйства, компьютерного менеджмента и информатики, безработных зарегистрировано не было.

Ни одного безработного не было и среди выпускников Латвийской академии национальной обороны. Также не было безработных среди тех, кто окончил Латвийский университет по программам бухгалтерского учета, математики, математики и статистики, медицины, теологии и религиоведения, оптометрии, фармацевтики, наук об окружающей среде и ряду других программ.

Однако следует отметить, что нулевой или очень низкий уровень зарегистрированной безработицы не означает, что все выпускники этих программ трудоустроены.

Значительная часть выпускников, получивших степень бакалавра в 2017 году, продолжали обучение в 2019 году (не работая) и поэтому, возможно, не были зарегистрированы ни как занятые, ни как безработные.

21,4% выпускников 2017 года, получивших дипломы юристов в Резекненской технологической академии, в 2019 году были зарегистрированы как безработные.

Высокой доля безработных (более 15%) была и среди учащихся программ Рижского университета им. Страдиня "Международный бизнес и устойчивая экономика", "Управление стартапами и предпринимательством", а также среди выпускников программ Вентспилсской высшей школы по управлению бизнесом и переводу.