Журналисты CNN утверждают, что США еще в 2021 году помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания реактора для укрепления энергетической безопасности Украины.

В письме от 17 марта этого года США информирует, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Украине содержатся "ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Американские товары, программы и технологии подлежат экспортному контролю, если их использование может угрожать интересам национальной безопасности США.

Хотя на Запорожской АЭС до сих пор работают украинские рабочие, она находится в ведении "Росатома".

Министерство энергетики США предупредило "Росатом", что гражданам и властям России запрещено иметь дело с американскими технологиями.