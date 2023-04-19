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CNN: США призвали РФ не трогать секретные ядерные технологии на Запорожской АЭС

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Запорожская атомная электростанция в Украине
Запорожская атомная электростанция в Украине Фото: EPA/Scanpix

У Соединенных Штатов есть секретные ядерные технологии на Запорожской атомной электростанции в Украине. Вашингтон призвал Россию не трогать их. Об этом сказано в письме Министерства энергетики США, направленном российской государственной компании "Росатом", пишет CNN.

Журналисты CNN утверждают, что США еще в 2021 году помогли внедрить новые процедуры технического обслуживания реактора для укрепления энергетической безопасности Украины.

В письме от 17 марта этого года США информирует, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в Украине содержатся "ядерные технические данные, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов".

Американские товары, программы и технологии подлежат экспортному контролю, если их использование может угрожать интересам национальной безопасности США.

Хотя на Запорожской АЭС до сих пор работают украинские рабочие, она находится в ведении "Росатома".

Министерство энергетики США предупредило "Росатом", что гражданам и властям России запрещено иметь дело с американскими технологиями.

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