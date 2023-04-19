В Латвии закончилась эпидемия гриппа

В целом SPKC оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как среднюю.

Кроме того, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за неделю с 10 по 16 апреля число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 17,9%.

Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 188 новых случаев Covid-19, тогда как неделей ранее их было 229. За неделю было проведено 865 тестов, что на 16,3% меньше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 21,7%, что на 0,4% меньше, чем раньше.

С другой стороны, количество стационарных больных с подтвержденной инфекцией Covid-19 уменьшилось на 6%.

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее их было семь.