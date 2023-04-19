В Латвии закончилась эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа официально завершится в Латвии в четверг, 20 апреля, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний(SPKC).
Данные мониторинга SPKC по гриппу и ОРВИ показывают, что за последние две недели количество больных, обратившихся за медицинской помощью и получивших клинический диагноз гриппа, не превышало 100 случаев на 100 000 жителей ни на одной из территорий, участвующих в мониторинге, поэтому SPKC объявляет об окончании эпидемии гриппа.
Данные мониторинга показывают, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом снизилась до 26,2 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее она составляла 28,4 случая на 100 000 жителей.
Однако SPKC констатирует, что циркуляция вирусов гриппа все еще продолжается, и за прошедшую неделю на трех административных территориях - в Риге, Даугавпилсе и Вентспилсе - было зарегистрировано 19 случаев заболевания гриппом.
Количество госпитализированных больных гриппом и пневмонией после гриппа также уменьшилось - на прошлой неделе в Даугавпилсе, Риге, Валмиере и Лиепае было зарегистрировано 11 госпитализированных больных гриппом, а также 3 госпитализированных больных пневмонией после гриппа - в Даугавпилсе и Риге.
Всего с начала сезона в Латвии лабораторно подтвержден 901 случай гриппа, а семейные врачи сообщили о 3887 клинически подтвержденных случаях гриппа. Из стационаров, участвующих в мониторинге, получена информация о 1312 госпитализированных больных гриппом и 263 госпитализированных больных с пневмонией, вызванной гриппом.
В целом SPKC оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как среднюю.
Кроме того, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за неделю с 10 по 16 апреля число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии снизилось на 17,9%.
Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 188 новых случаев Covid-19, тогда как неделей ранее их было 229. За неделю было проведено 865 тестов, что на 16,3% меньше, чем неделей ранее. Доля положительных тестов составила 21,7%, что на 0,4% меньше, чем раньше.
С другой стороны, количество стационарных больных с подтвержденной инфекцией Covid-19 уменьшилось на 6%.
Всего на прошлой неделе было зарегистрировано восемь смертей пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее их было семь.
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