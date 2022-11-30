Пуятс: Поток мигрантов на границе с Беларусью увеличился

Из-за нелегальной иммиграции правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе, которая действует уже более года. В последний раз срок действия чрезвычайной ситуации был продлен до 10 февраля следующего года.

По словам Пуятса, виден очень высокий уровень участия белорусских служб в организации потока нелегальных мигрантов. Также у границы с белорусской стороны замечено нетрадиционное вооружение пограничников - снайперские винтовки и автоматы.

В прошлом году было предотвращено 4045 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, задержано 446 человек. Из них 59 человек уехали добровольно, в основном в Ирак. Из центра размещения просителей убежища бежал 421 человек, что, по словам Пуятса, свидетельствует о том, что никто не был заинтересован оставаться в Латвии. Также мигранты часто симулируют проблемы со здоровьем только для того, чтобы попасть на территорию ЕС.

В этом году было предотвращено 4057 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы лицами, задержан 141 человек, которым не препятствовали в пересечении границы по гуманитарным соображениям.