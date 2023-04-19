Министр: пенсионный возраст можно повышать, когда люди станут жить дольше

Силиня отмечает, что говорить о повышении пенсионного возраста в Латвии пока рано, потому что средняя продолжительность жизни недостаточно велика.

Также она высказала мнение о том, что необходимо подумать о привлечении высококвалифицированных сотрудников из-за рубежа на определенное время или сотрудников, которые остаются здесь и устраивают свою жизнь.

"Мы можем быть более открытыми для привлечения сотрудников из многих стран, но не из России и Беларуси", - говорит Силиня.

Министр экономики Илзе Индриксоне утверждает, что у иностранцев нет большого желания работать здесь, а квалифицированная рабочая сила не имеет проблем с получением рабочей визы в Латвии.

Уже сообщалось, что премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвии неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста. Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства в четверг, 6 апреля, в ходе дискуссий об экономической ситуации в стране и возможностях ее улучшения после ознакомления с докладом о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.

Кариньш отметил, что из-за демографической ситуации, если в стране ничего не изменится, рабочей силы будет все меньше и это остановит экономический рост. По словам премьера, такая же ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.

Премьер указал, что этот вопрос необходимо серьезно обсудить в правительстве и предложить решения, потому что в результате мер демографической поддержки население не растет и после восстановления независимости число новорожденных сократилось наполовину.