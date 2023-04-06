Кариньш: повышение пенсионного возраста - неизбежность

В Латвии неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на внеочередном заседании правительства в четверг, 6 апреля, в ходе дискуссий об экономической ситуации в стране и возможностях ее улучшения после ознакомления с докладом о программе стабильности Латвии на 2023-2026 годы.
Кариньш отметил, что из-за демографической ситуации, если в стране ничего не изменится, рабочей силы будет все меньше и это остановит экономический рост. По словам премьера, такая же ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.
Премьер указал, что этот вопрос необходимо серьезно обсудить в правительстве и предложить решения, потому что в результате мер демографической поддержки население не растет и после восстановления независимости число новорожденных сократилось наполовину.
Говоря о бремени пенсий по выслуге, Кариньш сказал, что этот вопрос придется решать, потому что ни одна страна не может позволить себе платить человеку 40-50 лет за то, что он не работает.
Также премьер подчеркнул, что неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста, который составляет 65 лет, постепенно его увеличивая - "шаг за шагом идти вверх".
"Если мы этого не сделаем, наши дети не смогут содержать нас, когда те, кто сейчас работает, уйдут на пенсию", - сказал Кариньш, не упомянув о возможном новом пороге пенсионного возраста.
В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня в программе Латвийского радио Krustpunktā, комментируя заявление премьера, заявила, что в Латвии продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет.
Силиня сообщила, что на данный момент не рассматривает повышение пенсионного возраста, это не входило в ее планы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!