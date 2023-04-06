Кариньш: повышение пенсионного возраста - неизбежность

Кариньш отметил, что из-за демографической ситуации, если в стране ничего не изменится, рабочей силы будет все меньше и это остановит экономический рост. По словам премьера, такая же ситуация наблюдается по всей Европе, поэтому будет борьба за рабочую силу.

Премьер указал, что этот вопрос необходимо серьезно обсудить в правительстве и предложить решения, потому что в результате мер демографической поддержки население не растет и после восстановления независимости число новорожденных сократилось наполовину.

Говоря о бремени пенсий по выслуге, Кариньш сказал, что этот вопрос придется решать, потому что ни одна страна не может позволить себе платить человеку 40-50 лет за то, что он не работает.

Также премьер подчеркнул, что неизбежно придется думать о повышении пенсионного возраста, который составляет 65 лет, постепенно его увеличивая - "шаг за шагом идти вверх".

"Если мы этого не сделаем, наши дети не смогут содержать нас, когда те, кто сейчас работает, уйдут на пенсию", - сказал Кариньш, не упомянув о возможном новом пороге пенсионного возраста.

В свою очередь, министр благосостояния Эвика Силиня в программе Латвийского радио Krustpunktā, комментируя заявление премьера, заявила, что в Латвии продолжается уже начатое повышение пенсионного возраста, который в 2025 году достигнет 65 лет.

Силиня сообщила, что на данный момент не рассматривает повышение пенсионного возраста, это не входило в ее планы.