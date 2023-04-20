Тела на улицах, смрад в воздухе. Тысячи жителей бегут из столицы Судана, несмотря на обстрелы

На пятый день боев многие решили выбираться из города своими силами. По словам очевидцев, многие пытаются покинуть Хартум на машинах, но есть и такие, кто идет пешком.

Очевидцы также сообщают, что на улицах города лежат тела убитых, никто их не убирает, воздух наполнен смрадом.

Как рассказал Би-би-си врач из Хартума, который добровольно помогает раненым в городе, врачи и пациенты в его больнице подверглись обстрелам и были вынуждены ее покинуть, так как находиться там было небезопасно.

По данным независимой организации Центральный комитет врачей Судана, 39 из 59 больниц в городе не работают. Девять из них были разбомблены, а из 16 боевики из "Сил быстрой поддержки" вынудили эвакуироваться врачей и пациентов. Би-би-си не может дополнительно подтвердить эту информацию.

В Хартуме и прилегающих к нему городах Омдурман и Северный Хартум - фактически они составляют одно целое - живет более пяти миллионов человек.

Некоторые страны говорят о намерении эвакуировать из Судана свой персонал. Япония уже приступила к вывозу 60 дипломатов.

ООН также намерена сократить число своих представителей в стране, главным образом, из-за начавшейся волны насилия в отношении сотрудников гуманитарных миссий, работающих под эгидой организации. Об этом в среду заявил координатор ООН по вопросам чрезвычайных ситуаций Мартин Гриффитс.